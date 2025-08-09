Πειραιάς: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου – Απέπλευσε με καθυστέρηση μιας ώρας

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (9.8.2025) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν επιβάτες εμπόδισαν πλοίο να αναχωρήσει.

Από το πρωί τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ωστόσο σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση μιας ώρας σε πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επιβάτες που δεν είχαν καταφέρει να ταξιδέψουν την προηγούμενη μέρα λόγω του απαγορευτικού, προσπάθησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο.

Περίπου 80 άτομα που είχαν εισιτήρια για την Παρασκευή αλλά δεν ταξίδεψαν λόγω του απαγορευτικού απόπλου, προσπάθησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο του Σαββάτου. Κάποιοι από αυτούς ανέβηκαν στον καταπέλτη, ενώ άλλοι περιμέναν έξω από το πλοίο.

Τελικά και έπειτα από διαπραγματεύσεις με το Λιμενικό, οι επιβάτες αποχώρησαν.

Μιλώντας στην εκπομπή ERTΝews, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση, τονίζοντας ότι είχαν πληρώσει για τα εισιτήρια και τα καταλύματά τους, τα οποία πλέον κινδύνευαν να χαθούν.