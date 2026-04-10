Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος σε φέρι μποτ με χασίς, καπνογόνα και ρουκέτες αλεξίπτωτου

Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και το Γραφείο Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε εντός του φέρι μποτ και, κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του, βρέθηκε μία πλαστική συσκευασία με χασίς, συνολικού μικτού βάρους 11,1 γραμμαρίων.

Παράλληλα, στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα πυροτεχνικών και φωτοβολίδων. Ειδικότερα, κατασχέθηκαν έξι ναυτικές ρουκέτες αλεξίπτωτου, πέντε καπνογόνα χειρός, δύο πυροτεχνήματα και ένα καπνογόνο ημέρας τύπου «βαρελάκι».