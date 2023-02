Θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι για να ξεφύγεις εντελώς από την καθημερινότητα. Ωστόσο, δεν θες να απομακρυνθείς πολύ από την Αθήνα καθώς έχεις λίγο χρόνο και επίσης δε θες να κάνεις πολλά έξοδα.

Η Ορεινή Αρκαδία είναι αυτό που ψάχνεις. Είναι από τα μέρη που δε θα αρκεστείς στη μια φορά καθώς έχει πολλά να δεις και να κάνεις. Και το καλύτερο;

Σε δύο ώρες από την Αθήνα θα έχεις βρεθεί στα πιο απίθανα μέρη. Με υπέροχα τοπία, φιλόξενους κατοίκους και καλό φαγητό. Αν κανονίσεις το ταξίδι σου, πάντως, υπάρχουν κάποια must to do στην περιοχή. Κάποια πιο γνωστά και κάποια λιγότερο. Εμείς σου προτείνουμε να ξεκινήσεις από αυτά…

Επίσκεψη στο σπίτι του Κολοκοτρώνη: Το σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη βρίσκεται στο χωριό Λιμποβίσι, λίγα χιλιόμετρα νότια της Βυτίνας. Το σπίτι του «Γέρου του Μοριά» έχει αναστηλωθεί και πλέον λειτουργεί ως μουσείο.

Εκεί θα δεις εικόνες και κειμήλια του από τη ζωή του μεγάλου οπλαρχηγού. Ένα πραγματικό ταξίδι στην ιστορία μπροστά στα μάτια σου.

