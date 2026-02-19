Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα (19/2/2026) η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

Η συγγραφέας, Ιωάννα Καρατζαφέρη, γεννήθηκε το 1929 στην Καλαμάτα και έκανε θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές στο Λουντ της Σουηδίας. Έζησε, εκτός από τη Σουηδία, και στη Νέα Υόρκη.

Έχει συγγράψει μυθιστορήματα και διηγήματα ενώ έχει μεταφράσει και κείμενα ξένων συγγραφέων. Αποτελεί μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ έχει λάβει το Β΄ Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 1963.

Ακόμη, έχει λάβει το βραβείο Λουντέμη, αλλά και εύφημη μνεία από την ομάδα των 12.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων της είναι πολλά μυθιστορήματα αλλά και διηγήματα.

Μυθιστορήματα

Επιπλωμένα δωμάτια, 1962

Το χαμένο κουμπί, 1977

Μπαζαγιάζι, 1978

Τα κορίτσια του Ερεχθείου, 1981

Τέσσερις Πολωνέζες 1982

Οι δύο τελευταίοι, 1983

Καφενείον ο τέταρτος κόσμος, 1984

Ζευγάρια της Αθήνας, 1985

Οι έφηβοι του Κολωνού, 1987

Η ώρα του λύκου, 1990

Εσθέρ, 1991

Διηγήματα

Η ζωή σε τέσσερις πράξεις, 1964

Ιστορίες για άντρες, 1980

Χωρισμένοι στα δυο, 1988

Παιδικά

Μια διπλή παιδική ιστορία, 1980

Ένα πιάνο με φτερά, 1985

Το συλληπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ για τον θάνατο της Ιωάννας Καρατζαφέρη: «Από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο.

Η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του ΚΚΕ, έλαβε ενεργό μέρος στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας τα χρόνια που ζούσε στις ΗΠΑ, αψηφώντας την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών και συνέχισε τον αγώνα της στην Σουηδία.

Η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που «ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι» με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες σημειώματα της στον «Ριζοσπάστη» και στο συγγραφικό της έργο», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.