Πέθανε ο Αντώνης Τουρκογιώργης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών σήμερα Κυριακή του Πάσχα (5.5.24) ο τραγουδιστής Αντώνης Τουρκογιώργης.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης, που ήταν ιδρυτής των Socrates Drank the Conium, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1951 στον Πειραιά.

Έγινε αρχικά γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής των Socrates Drank the Conium.

Αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα».

Αδερφός του είναι ο κιθαρίστας Άκης Τουρκογιώργης.

Δισκογραφία

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)

Η μάχη με τα προβλήματα υγείας

Το ιστορικό και ιδρυτικό μέλος των Socrates Drunk the Conium είχε μπει την Τρίτη 27 Απριλίου του 2010 σε νοσοκομείο της Αθήνας κατόπιν αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και έκτοτε δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει ουσιαστικά.

Στη συνέχεια είχε υποβληθεί σε ειδική επέμβαση ενδοαγγειακού εμβολισμού ανευρύσματος εγκεφάλου και με την ολοκλήρωση της τότε επέμβασης οι γιατροί εξέφρασαν στη σύζυγο του την αισιοδοξία τους ότι θα ζήσει, ωστόσο όχι με τον τρόπο που είχε συνηθίσει.

Ο ταλαντούχος μουσικός που ήταν η ιστορική φωνή των Socrates υπήρξε ένας ασύγκριτος δυναμικός περφόμερ τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Ένας δημιουργός ένας ασυμβίβαστος καλλιτέχνης ο οποίος αφοσιώθηκε στην ροκ μουσική και που σφράγισε με την παρουσία του ολόκληρες γενιές. Η ξαφνική περιπέτεια της υγείας του τον απομάκρυνε από την σκηνή και βρέθηκε σε μεγάλη δοκιμασία ώστε να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Από το 2010 είναι καθηλωμένος…

Στις 10 Οκτωβρίου του 2018, οι φίλοι του έδειξαν πως δεν τον ξεχνούν και οργάνωσαν μια μεγάλη συναυλία με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξή του ώστε να ακολουθήσει αποκατάσταση σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο.