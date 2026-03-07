Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε 88 ετών

Ακόμα μία απώλεια θρηνεί η χώρα μας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, Γιώργος Βότσης.

Ο Γιώργος Βότσης, που ήταν μία μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο φίλος του Γιάννης Κουτζουράδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλω να γράψω, αλλά είναι αδύνατο προς το παρόν, επειδή έχω σπαράξει στο κλάμα. Και τι να πρωτοπώ αφού χρειάζεται ένα ολόκληρο βιβλίο.

Ο Γιώργος Βότσης, μετά από 40 χρόνια αδιατάρακτης φιλίας δεν θα είναι πια μαζί μας. Κορυφαίος δημοσιογράφος, με τα δικά μου μέτρα επαναστάτης, γνησιος γλεντζές, πιστός φίλος. Από τους πλέον υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Να συνέλθω απ’ το σοκ και μακάρι να καταφέρω να γράψω αυτά που του αξίζουν. Έτσι κι αλλιώς είμαι βέβαιος πως θα γράψουν πολλοί. Ήταν τόσο αγαπητός…», έγραψε στο Facebook.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βότσης

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε το 1938 στην Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1957, σε ηλικία 19 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1967 πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία, μικρού μήκους, της Τώνιας Μαρκετάκη «Ο Γιάννης και ο δρόμος».

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για την δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών, αλλά δδιέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας».

Ο Γιώργος Βότσης ήταν παντρεμένος για τρίτη φορά με την δημοσιογράφο Λένα Παγώνη και απέκτησαν μαζί μία κόρη, την Νικολέτα.

Επίσης είχε ακόμα μία κόρη, την Άννα είναι από τον δεύτερο γάμο του με τη Μιμή Γαλανοπούλου.