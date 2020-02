Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης!

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε γίνει περισσότερο γνωστός τον ρόλο του καναλάρχη στην σειρά “Δυο Ξένοι” αλλά για τον ρόλο του νονού στο “Love Sorry”.

Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του με τίτλο To whom It may concernm που περιλαμβάνει 272 μικρά κείμενα σχετικά με το θέατρο.

Ταινίες που έχει παίξει

Αιχμάλωτοι του μίσους 1972

Ανοιχτή επιστολή 1968

Η δίκη των δικαστών 1974

Η μεγάλη στιγμή του ’21: Παπαφλέσσας 1971

Ιπποκράτης και Δημοκρατία 1972

Σουλιώτες 1972

Ως την τελευταία στιγμή 1972