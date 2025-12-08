Πηγή Δεβετζή: Νέες εικόνες μετά το τροχαίο – «Πήγαινε με 80 χιλιόμετρα» λέει ο Νίκος Κοκλώνης

Νέες εικόνες και πληροφορίες για το σοβαρό τροχαίο που είχε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου σε τούνελ στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας. Ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε τα όσα έζησε η φίλη του που τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Η Πηγή Δεβετζή πήρε εξιτήριο και όπως είπε ο Νίκος Κοκλώνης, πήγε σε μια εκκλησία και άναψε λαμπάδα, καθώς πιστεύει πως ο Άγιος Νικόλαος τη βοήθησε και την έσωσε. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τα όσα έγιναν και το πόσο τυχερή στάθηκε μετά το τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο ακολουθούσε το δικό της και την απέφυγε τελευταία στιγμή.

Ο Νίκος Κοκλώνης επικοινώνησε με την Πηγή Δεβετζή και όπως ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, την άκουσε καλά. Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας ανέφερε για το τροχαίο: «Πήγαινε στη Λάρισα για ένα φιλανθρωπικό αγώνα που είχε υποσχεθεί ότι θα βρίσκεται. Η μητέρα της είχε αντιρρήσεις επειδή ο καιρός δεν ήταν καλός, αλλά εκείνη αποφάσισε να ξεκινήσει».

«Η Πηγή Δεβετζή δεν έτρεχε και φορούσε ζώνη ασφαλείας» πρόσθεσε ο Νίκος Κοκλώνης. «Πήγαινε με 80 χιλιόμετρα αλλά παρόλα αυτά, το αυτοκίνητό της ανατράπηκε. Η Τροχαία είπε αργότερα ότι δεν βρέθηκαν λάδια και πως ούτε ο δρόμος στο τούνελ ήταν βρεγμένος. Παρόλα αυτά αναποδογύρισε το αυτοκίνητο».

«Η ζώνη που φορούσε την κράτησε δεμένη στην πόρτα. Το αυτοκίνητο που ακολουθούσε την απέφυγε, ενώ το τρίτο όχημα σταμάτησε δεξιά. Η οδηγός βγήκε, έσπασε το παρμπρίζ και έβγαλε την Πηγή έξω. Είμαστε τυχεροί γιατί το ασθενοφόρο ήρθε μέσα σε 10 λεπτά» ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης. «Το αυτοκίνητο έχει καταστραφεί αλλά ποιος νοιάζεται για τις λαμαρίνες» πρόσθεσε.

Στο επόμενο βίντεο φαίνονται νέες εικόνες από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου. Με το μπροστινό μέρος του ΙΧ να έχει διαλυθεί και τις ζημιές να επεκτείνονται μέχρι το πίσω τμήμα του οχήματος.

Η Πηγή Δεβετζή, με ένα στόρι της στο Instagram, επικοινώνησε με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ενώ όπως τόνισε προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ