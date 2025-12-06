Πηγή Δεβετζή: Η συγκλονιστική ανάρτησή της για το τροχαίο μέσα από το νοσοκομείο – «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα»

Δύσκολες ώρες για την Ολυμπιονίκη Πηγή Δεβετζή η οποία είχε ένα σοβαρό τροχαίο, με το αυτοκίνητό της να τουμπάρει μέσα σε τούνελ στην Καβάλα και να χρειάζεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο προληπτικά.

Το τροχαίο ατύχημα για την Πηγή Δεβετζή συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου σε τούνελ στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας.

Οι εικόνες από το ατύχημα σοκάρουν.

Αναλυτικά η ανάρτησή της Πηγής Δεβετζή

Η Πηγή Δεβετζή, με ένα στόρι της στο Instagram, επικοινώνησε με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ενώ όπως τόνισε προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ, ευχαρίστησε τον κόσμο που έδειξε ενδιαφέρον και τόνισε ότι «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!».

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα.

Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινήσω για ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε!!

Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!

Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν παρά πολύ!!

Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα!!

Κ πάλι σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!!

Να μας έχει όλους ο Θεός καλά».