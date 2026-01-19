Ποια χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά στην Ελλάδα

Στα λευκά καλύφθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα σε πολλές περιοχές της χώρας, περιμένοντας τους επισκέπτες να διασκεδάσουν κάνοντας δραστηριότητες στο χιόνι.

Ανάμεσα στα χιονοδρομικά κέντρα που άνοιξαν είναι στο Πισοδέρι Φλώρινας και στη Βασιλίτσα Γρεβενών, με το χιόνι να σκεπάζει τις κορυφές αλλά και μεγάλο μέρος των πιστών. Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και τις νυχτερινές ώρες, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Το πρώτο αυτό κύμα χιονιού έφερε αισιοδοξία στους υπευθύνους των κέντρων, οι οποίοι ευελπιστούν στο να συνεχιστεί η χιονόστρωση, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά και να υποδεχθούν τους επισκέπτες.

Τα 8 χιονοδρομικά που είναι ανοιχτά

Ανήλιο: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

Βασιλίτσα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

Παρνασσός: Ανοιχτό για χιονοδρομία (προσοχή στον τερματισμό της πίστας Νο4 – Αίολος λόγω οριακής χιονοκάλυψης) | Σαλέ ανοιχτά | Δρόμοι με αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

Καϊμακτσαλάν: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά

Βελούχι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση

Πισοδέρι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά – Ομίχλη

Καλάβρυτα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση

3-5 Πηγάδια: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Συννεφιά

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ώρες, με τον καιρό να δείχνει ότι το χιόνι που δημιουργεί ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, θα μείνει για λίγο ακόμη, καθώς δεν θα αποχωριστούμε άμεσα τις επόμενες ώρες το κρύο.

Στα ορεινά της χώρας αναμένεται να συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο στην ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς όμως να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από την Τετάρτη 21.01.2026, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με βροχές σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσει αισθητά το κρύο.