Χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα: Στα λευκά ντύθηκε η Πορταριά – Πυκνή χιονόπτωση στη Σέττα

Μαγικές είναι οι εικόνες που έχει χαρίσει το χιόνι σε πολλές περιοχές της χώρας από νωρίς τη Δευτέρα 19.01.2026, χωρίς να εντοπίζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στις μετακινήσεις και με τον καιρό να φαίνεται πως για τις επόμενες ώρες θα παραμένει σε αυτό το κλίμα.

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ώρες, με τον καιρό να δείχνει ότι το χιόνι που δημιουργεί ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, θα μείνει για λίγο ακόμη, καθώς δεν θα αποχωριστούμε άμεσα τις επόμενες ώρες το κρύο.

Στα ορεινά της χώρας αναμένεται να συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο στην ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς όμως να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από την Τετάρτη 21.01.2026, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με βροχές σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσει αισθητά το κρύο.

Ανάμεσα στις περιοχές που είδαν έντονες χιονοπτώσεις είναι η Πορταριά Πηλίου, ενώ στα Χάνια που βρίσκονται ψηλότερα το είχε στρώσει από πολύ νωρίτερα.

Σαν εικόνα από παραμύθι θυμίζει το χιονισμένο τοπίο στο Μέτσοβο, όπου τα πάντα έχουν καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο και άλογα κινούνται ήρεμα μέσα στη χειμωνιάτικη σιωπή.

Παρόμοια εικόνα και στη Σέττα Ευβοίας, όπου το τοπίο μετατράπηκε σε ένα απέραντο λευκό πέπλο, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα έχουμε σταδιακή επικράτηση τοπικά θυελλωδών ανατολικών ανέμων έντασης 7 με 8 μποφόρ στα νοτιοδυτικά πελάγη, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 05 με 07 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πού χιονίζει τώρα

Ο καιρός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο.

Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Από το βράδυ της Τρίτης η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο χειμωνιάτικη καθώς θα ξεκινήσουν έντονα φαινόμενα με βροχές, μποφόρ και χιόνια σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο καθώς η υγρασία θα συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος.