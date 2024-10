Ποιος είναι ο Αναστάσιος Γιαμουριάδης, ο νευροχειρουργός που αφαιρεί όγκους από τα φρύδια

Με μια τομή στο φρύδι ο γιατρός Αναστάσιος Γιαμουριάδης αφαιρεί όγκους από τον εγκέφαλο ασθενών και έχει καταφέρει να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και να μειώσει τον χρόνο ανάρρωσης.

Ο νευροχειρουργός μέσω εκτεταμένης μελέτης και έρευνας κατάφερε και τελειοποίησε μια παλιά τεχνική. Η μέθοδος που ανέπτυξε για την αφαίρεση εγκεφαλικών όγκων μέσω τομής στο φρύδι, αναγνωρίστηκε ως καινοτόμος απ’ όλο τον επιστημονικό κόσμο και του χάρισε δεκάδες αφιερώματα σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Πέρα από την ιατρική καινοτομία, όμως, ο διάσημος πλέον νευροχειρουργός Αναστάσιος Γιαμουριάδης είναι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στην οικογένεια του, αλλά και στις αξίες που τον οδήγησαν να διαπρέπει εκτός συνόρων.

Το ανθρώπινο κίνητρο πίσω από την επιστήμη

Γεννημένος στην Αθήνα και με σπουδές στη Θεσσαλονίκη, ο Αναστάσιος Γιαμουριάδης έφυγε νωρίς από την Ελλάδα για να ακολουθήσει ένα όραμα. Μετά το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, η καριέρα του τον έφερε τελικά στο Αμπερντίν της Σκωτίας, όπου άρχισε την έρευνα στη νευροχειρουργική.

Στο αποκορύφωμα της πανδημίας COVID-19, όταν οι ιατρικοί πόροι ήταν περιορισμένοι, αποφάσισε να επενδύσει τον χρόνο του στην ανακάλυψη μιας νέας τεχνικής για την ανακούφιση των ασθενών του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνεντεύξεις του: «H πανδημία Covid-19 με ώθησε περισσότερο στο να βρω μια νέα μέθοδο. Δεν είχαμε κρεβάτια στα νοσοκομεία, δεν είχαμε προσωπικό, όμως, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να τυφλώνονται ή να πεθαίνουν από αυτούς τους μεγάλους όγκους του εγκεφάλου».

Η μετακόμιση στο Αμπερντίν δεν έγινε αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους. Ο Αναστάσιος Γιαμουριάδης αποζητούσε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του, μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς του Λονδίνου.

Όπως ο ίδιος δηλώνει, «Μετακομίσαμε στο Αμπερντίν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι το καλύτερο πράγμα που κάναμε ποτέ. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα εδώ, πολύ προοδευτική».

Στη συνέχεια εργάστηκε στο NHS Grampian του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνοντας εκπαίδευση, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει “μοναδική”.

Η υποχρέωσή του απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως τονίζει, είναι βαθιά προσωπική, ενώ είναι ολοφάνερο πως δεν αντιμετωπίζει την ιατρική ως επάγγελμα, αλλά ως αποστολή.

«Σέβομαι απόλυτα ότι χρωστάω τα πάντα στο NHS και γι’ αυτό αφιερώνω τη δουλειά μου στο NHS», αναφέρει.

Αναστάσιος Γιαμουριάδης: Η μέθοδος του

Μέχρι σήμερα, για την αφαίρεση των εγκεφαλικών όγκων οι νευροχειρουργοί αναγκάζονταν να αφαιρέσουν ένα μεγάλο τμήμα του κρανίου για να έχουν πρόσβαση στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου.

Διαδικασία που απαιτούσε 8 έως 10 ώρες χειρουργείου και άφηνε εκτεταμένες ουλές στο μέτωπο.

Σήμερα και μέσω της μεθόδου που ανέπτυξε ο Δρ. Γιαμουριάδης, η οποία είναι γνωστή ως «Modified Eyebrow Keyhole SupraOrbital Approach for Brain Tumours», ο γιατρός μπορεί να αφαιρέσει εγκεφαλικούς όγκους μέσα από μια τομή στο φρύδι.

Η τεχνική αυτή μειώνει το χρόνο της επέμβασης στις τρεις ώρες και επιτρέπει στους ασθενείς να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο μέσα σε 24 ώρες.

Το εργαστήριό του

Όταν η αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο έγινε “επέμβαση ρουτίνας”

Αφιέρωμα στο Sky News παρουσιάζει την πρωτότυπη μέθοδο του Έλληνα νευροχειρουργού Αναστάσιου Γιαμουριάδη.

Ανάμεσα στους ασθενείς του είναι και η 75χρονη Ντορίν Άνταμς, που παλαιότερα είχε υποβληθεί σε κρανιοτομή για την αφαίρεση όγκου, μια επέμβαση με μακρά και δύσκολη ανάρρωση.

«Η ανάρρωση μου μετά την κρανιοτομή ήταν δύσκολη. Προσβλήθηκα από σηψαιμία και η ανάρρωση πήρε πολύ χρόνο. Η νέα τεχνική ήταν εντελώς διαφορετική – η μέρα με τη νύχτα. Βγήκα από το νοσοκομείο δύο ημέρες αργότερα και επέστρεψα στην κανονική μου ζωή σχεδόν αμέσως», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ν. Άνταμς, περιγράφοντας τη μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα ζωής και τον χρόνο ανάρρωσής της.

Το έργο του γιατρού έχει αναγνωριστεί διεθνώς και αποτελεί παράδειγμα, του πώς η επιστήμη μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τις ζωές των ανθρώπων.

Το βιογραφικό του κ. Γιαμουριάδη

– 2005 Graduate from School Of Medicine Aristoteles University, Thessaloniki

– 2006 MD in Applied Military Medicine

– 2012 Member of Royal College of Surgeons Edinburgh

– 2016 Certificate of Completion of Training in Neurosurgery

– 2016 Fellow in Minimally Invasive Brain Surgery Weill Cornell New York

– 2017 Fellow of Royal College of Surgeons England in Neurosurgery

– 2018 Senior Clinical Fellow in Brain Tumour Surgery and NeuroOncology King’s College Hospital London

– 2019 Senior Clinical Fellow in Skull Base and Pituitary Surgery King’s College Hospital London

Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη / Πηγή: iatropedia.gr