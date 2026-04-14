«Πόλεμος» στον ΠΙΣ για τις εκλογές των γιατρών: Τελεσίγραφο Γεωργιάδη για τον αποκλεισμό συλλόγων, μεταξύ αυτών και ο ΙΣΑ

Σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ του υπουργείου Υγείας και της ηγεσίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) εξελίσσεται η διαδικασία για τις επαναληπτικές εκλογές του οργάνου, με φόντο τον αποκλεισμό σειράς Ιατρικών Συλλόγων από τις κάλπες της 26ης Απριλίου.

Την ένταση κλιμάκωσε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, με αιχμηρή ανάρτησή του, προανήγγειλε την πρόθεσή του να ακυρώσει την απόφαση του ΠΙΣ, κάνοντας λόγο για «βάναυση παραβίαση» δικαστικών αποφάσεων, καθώς και το αποτέλεσμα των εκλογών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον αποκλεισμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), σημειώνοντας ότι μεταξύ όσων τίθενται εκτός διαδικασίας βρίσκεται και ο ΙΣΑ, γεγονός που, όπως υποστήριξε, σημαίνει πως μένουν χωρίς εκπροσώπηση οι περισσότεροι γιατροί της χώρας.

«Μα τι είδους ΔΣ του ΠΙΣ θα ήταν χωρίς πάνω από τους μισούς γιατρούς της χώρας να εκπροσωπούνται σε αυτό;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Το «μπλόκο» στον ΙΣΑ

Η αντιπαράθεση άρχισε να λαμβάνει νέες διαστάσεις μετά την απόφαση 2402/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκαν οι προηγούμενες εκλογές του ΠΙΣ. Σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, 18 συγκεκριμένοι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές του 2022, καθώς δεν ήταν ταμειακώς ενήμεροι.

Ωστόσο, το ανασυσταθέν Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, προχώρησε σε ευρύτερο έλεγχο και απέκλεισε επιπλέον 12 Ιατρικούς Συλλόγους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με το σκεπτικό ότι ούτε αυτοί πληρούσαν τις οικονομικές προϋποθέσεις κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση άλλων μελών του ΔΣ του ΠΙΣ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση θεραπείας στον υπουργό. (οι τρεις ιατροί που υπογράφουν την αίτηση είναι οι: Καψαμπέλης, Ελευθερίου, Μαστοράκου). Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι ο ΠΙΣ δεν έχει το νομικό δικαίωμα να «ερμηνεύει» την απόφαση του ΣτΕ επεκτείνοντας τους αποκλεισμούς σε Συλλόγους που δεν κατονομάζονται ρητά σε αυτήν.

Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί νέα εστία έντασης στον ιατρικό κόσμο, καθώς το διακύβευμα πλέον δεν αφορά μόνον τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και το εύρος της εκπροσώπησης στο κορυφαίο συλλογικό όργανο των γιατρών.

Η αντίδραση του υπουργείου Υγείας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, παίρνοντας θέση στο ζήτημα, δήλωσε: «Είναι αδύνατον, ως ο εποπτεύων Υπουργός, να επιτρέψω τόσο εξόφθαλμη παραβίαση της Δικαστικής Αποφάσεως. Πρακτικά αποκλείονται περισσότεροι από τους μισούς ιατρούς της χώρας. Τι είδους ΔΣ θα ήταν αυτό χωρίς την εκπροσώπηση της πλειοψηφίας;»

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι θα εκδώσει άμεσα Υπουργική Απόφαση που θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων, πλην των 18 που ανέφερε ονομαστικά το ΣτΕ. Μάλιστα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τη διοίκηση του ΠΙΣ, η οποία συνοψίζεται στα εξής σημεία:

Εάν οι εκλογές διεξαχθούν με αποκλεισμούς πέραν των προβλεπόμενων, το υπουργείο Υγείας δεν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Σύλλογος θα βρεθεί χωρίς νόμιμη διοίκηση, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη λειτουργία του.

Ο υπουργός κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις δικαστικές διαμάχες και να αναμετρηθούν στην κάλπη.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Στις 26 Απριλίου οι εκλογές

Η ουσία της διαμάχης έγκειται στην ερμηνεία του νόμου. Από τη μία πλευρά, η ηγεσία του ΠΙΣ επιδιώκει μια «κάθαρση» του εκλεκτορικού σώματος βάσει οικονομικών κριτηρίων. Από την άλλη, το υπουργείο Υγείας και οι προσφεύγοντες εστιάζουν στη θεσμική σταθερότητα και την ευρεία εκπροσώπηση των γιατρών.

Με την ημερομηνία των εκλογών (26 Απριλίου) να πλησιάζει, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη στάση που θα τηρήσει ο ΠΙΣ απέναντι στην εντολή του υπουργού Υγείας.