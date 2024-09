Πολυεθνική άσκηση «ORION 24»: Σενάριο ανακατάληψης μικρού νησιού στο Ανατολικό Αιγαίο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη, πολυεθνικής στρατιωτικής άσκησης Ειδικών Επιχειρήσεων «ORION 24» με το Αιγαίο να μπαίνει στο «στόχαστρο».

Στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης, ένα από τα κορυφαία σενάρια που θα εκτελεστεί τις επόμενες ημέρες, θα είναι η ανακατάληψη μικρού νησιού στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πρόκειται για σενάριο υψηλής επιχειρησιακής δυσκολίας και ταυτόχρονα ιδιαίτερου συμβολισμού καθώς η μικτή δύναμη Αμφίβιων SOF, με αφετηρία τη «φωλιά» των Ελλήνων κομάντος στο Μεγάλο Πεύκο, θα διανύσει σχεδόν 200 μίλια με τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου «MARK V», αλλά και με τα νεοαποκτηθέντα «VIKING» και θα αποβιβαστούν στις απόκρημνες ακτές. Στην επιχείρηση ανακατάληψης θα συνδράμουν και αερομεταφερόμενες δυνάμεις με τη βοήθεια ελικοπτέρων Chinook και ΝΗ-90 της Μοίρας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων της ΔΕΠ.

Οι Μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου έχουν αποκτήσει άλλωστε τεράστια εμπειρία σε ανάλογες αμφίβιες επιχειρήσεις με δεδομένο ότι το Αιγαίο προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε εξαιρετικά ρεαλιστικές συνθήκες.

Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες σενάρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί να εκτελεστούν σε συνθήκες που προσομοιάζουν με τις πραγματικές σε αέρα, στεριά και θάλασσα ημέρα και νύχτα ακόμα και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τα περισσότερα θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και Βοιωτίας και μάλιστα κάποια από αυτά θα λάβουν χώρα σε κατοικημένες περιοχές. Όσο προχωρούν οι ημέρες τόσο τα αντικείμενα εκπαίδευσης θα γίνονται όλο και πιο σύνθετα, θα αποκτούν σε πολλές περιπτώσεις και διακλαδικό χαρακτήρα με το βαθμό δυσκολίας συνεχώς να ανεβαίνει.

Η «ORION 24» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έξοδο κομάντος από υποβρύχιο, αντικείμενο στο οποίο οι Έλληνες SOF έχουν ιδιαίτερη «τεχνογνωσία» αλλά και μια σειρά από σενάρια σε αμφίβιο περιβάλλον (Over The Beach και Visit Board Search and Seizure).

Επιπλέον, θα εκτελεστούν τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις νυχτερινές ώρες άλματα με αλεξίπτωτα στατικού ιμάντα, διείσδυση με αλεξίπτωτα ελεύθερης πτώσης αλλά και ρίψεις προσωπικού και μέσων από ελικόπτερα σε θαλάσσιο περιβάλλον (helocasting). Με χρήση φορητού οπλισμού διαφορετικών τύπων και διαμετρημάτων, οι μικτές πολυεθνικές Ομάδες SOF θα πραγματοποιήσουν Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης και Άμεσης Αντίδρασης αλλά και Βολές από Snipers. H εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών αλλά και η παροχή Α’ Βοηθειών περιλαμβάνονται στα αντικείμενα που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της άσκησης και εντός άλλων σεναρίων.

Οι Μονάδες που συμμετέχουν στην πολυεθνική άσκηση έχουν χωριστεί σε τρία Section, τα οποία αποτελούνται από μικτές Ομάδες SOF. Εκτός από τις Μονάδες της Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων (ΕΤΑ, Ζ΄ΜΑΚ, ΤΝΕΕ, ΜΥΑ, ΜΕΕΔ, ΜΑΛ, ΕΤΕΘ) στην άσκηση λαμβάνει μέρος Ομάδα της ΕΚΑΜ από την Ελληνική Αστυνομία καθώς και Ομάδες SOF από 7 κράτη (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία).

Ξεχωρίζουν χωρίς αμφιβολία οι φημισμένοι Αμερικανοί SEALS, οι οποίοι έχουν πλέον σχεδόν μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα και σε όλες τις ασκήσεις που διοργανώνει η ΔΕΠ. Τα Στελέχη από τις χώρες που συμμετέχουν, εκτός της Ελλάδας, αγγίζουν τα 120, αριθμός ρεκόρ για τέτοια άσκηση και ενδεικτικός της διάθεσης των συμμαχικών και φιλικών κρατών να στέλνουν στη χώρα μας την «ελίτ» των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων που διαθέτουν.

Η πολυεθνική άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων «ORION 24» άρχισε στις 2 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντυπωσιακή επίδειξη στη Νέα Πέραμο στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών.

Η «ORION 24» αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ελληνικών Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων και διοργανώθηκε από την ΔΕΠ, τον Διοικητή της, Αντιστράτηγο Προκόπη Μαυραγάνη και τα Επιτελικά του Στελέχη. Παρακολουθείται διαρκώς από τον Καταδρομέα Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ενώ στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών αναμένεται να παρευρεθεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

