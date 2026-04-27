Πότε λήγει πραγματικά το γάλα; Τι ισχύει με την ημερομηνία λήξης στα τρόφιμα

Ανοίγεις το ψυγείο, πιάνεις το γάλα, ρίχνεις μια ματιά στη συσκευασία και παγώνεις: «Έληξε χθες».

Το κρατάς για λίγο στο χέρι, σαν να περιμένεις να σου απαντήσει μόνο του. Να το πιεις; Να το πετάξεις;

Κάπου ανάμεσα στη λογική και τον φόβο, η μικρή αυτή ημερομηνία αποκτά μια δύναμη σχεδόν… απόλυτη.

Κι όμως, δεν είναι πάντα τόσο απλή ιστορία.

Οι ημερομηνίες στα τρόφιμα δεν σημαίνουν όλες το ίδιο πράγμα, αν και συχνά τις βάζουμε στο ίδιο «τσουβάλι».

Το «ανάλωση έως» είναι η αυστηρή εκδοχή. Αφορά προϊόντα που χαλάνε εύκολα και εκεί καλό είναι να μην κάνεις εκπτώσεις.

Το «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», από την άλλη, είναι περισσότερο υπόσχεση ποιότητας παρά προειδοποίηση κινδύνου. Δηλαδή μπορεί κάτι να μην είναι στο peak της γεύσης του, αλλά δεν σημαίνει ότι έγινε αυτομάτως επικίνδυνο.

Και το γάλα; Εκεί μπλέκει λίγο το πράγμα.

Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα είναι πιο «ευαίσθητο» και όντως δεν σηκώνει πολλά περιθώρια. Αν περάσουν λίγες μέρες από την ημερομηνία, θέλει προσοχή.

Όμως το γάλα υψηλής παστερίωσης ή το μακράς διάρκειας παίζει σε άλλη κατηγορία. Αν έχει διατηρηθεί σωστά, μπορεί να σταθεί μια χαρά και μετά την ημερομηνία, ειδικά αν δεν έχει ανοιχτεί.

Κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι αισθήσεις. Γιατί, όσο κι αν εμπιστευόμαστε τις ετικέτες, η μύτη και η γλώσσα ξέρουν καλά τη δουλειά τους.

Αν το γάλα μυρίζει ξινό, αν έχει αλλάξει υφή, αν κάτι «δεν σου κάθεται καλά», τότε η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Από την άλλη, ένα γάλα που δείχνει και μυρίζει φυσιολογικά δεν μετατρέπεται σε εχθρό από τη μία μέρα στην άλλη επειδή πέρασε μια ημερομηνία.

Το θέμα, βέβαια, δεν είναι μόνο τι πίνουμε αλλά και τι πετάμε.

Η παρεξήγηση γύρω από τις ημερομηνίες λήξης έχει οδηγήσει σε τεράστια σπατάλη τροφίμων. Προϊόντα που θα μπορούσαν να καταναλωθούν καταλήγουν στα σκουπίδια απλώς και μόνο επειδή «έτσι λέει το κουτί».

Και επειδή διανύουμε μια μακρά περίοδο ακρίβειας και σκεφτόμαστε ακόμα και το ένα ευρώ, αυτό αρχίζει να μοιάζει όλο και πιο παράλογο.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το πώς φτάνει το γάλα μέχρι το ποτήρι μας.

Αν μείνει εκτός ψυγείου, αν ανοιγοκλείνει συνεχώς, αν δεν διατηρείται σωστά, μπορεί να χαλάσει πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία που γράφει.

Αντίθετα, όταν τηρείται σωστά η ψύξη, συχνά «κρατάει» περισσότερο απ’ όσο περιμένουμε.

Γι` αυτό και το ιδανικό σενάριο τη στιγμή που βρεθούμε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, είναι να εμπιστευτούμε τις αισθήσεις μας και όχι τι γράφει το κουτί. Όσο κι αν αυτό δεν είναι μέρος της φιλοσοφίας μας.