Πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την πώληση drones Switchblade στην Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως drones «καμικάζι», στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS).

Η συνολική αξία της συμφωνίας για την πώληση των drones «καμικάζι» από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα εκτιμάται στα 80,1 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

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Η έγκριση αφορά την πλέον αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος, το οποίο κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία AeroVironment και θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα περιφερόμενα πυρομαχικά που βρίσκονται σήμερα σε επιχειρησιακή χρήση.

Η εξέλιξη έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) να εγκρίνει την προμήθεια των Switchblade 300 και Switchblade 600, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions), μιας τεχνολογίας που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους με εκείνα ενός κατευθυνόμενου πυραύλου.

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Εκτοξεύονται από φορητό ή επίγειο σύστημα, παραμένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος και μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στον χειριστή. Ο τελευταίος μπορεί να επιλέξει τον στόχο, να αλλάξει πορεία ή ακόμη και να ακυρώσει την αποστολή μέχρι την τελευταία στιγμή, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν.

Με την τελική εντολή, το σύστημα προσκρούει στον στόχο μεταφέροντας την εκρηκτική κεφαλή του, εξουδετερώνοντάς τον με μεγάλη ακρίβεια.

Όπλο των σύγχρονων επιχειρήσεων

Τα περιφερόμενα πυρομαχικά έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο πεδίο μάχης, καθώς προσφέρουν υψηλή ακρίβεια προσβολής, χαμηλό επιχειρησιακό κόστος και δυνατότητα ταχείας αντίδρασης απέναντι σε κινούμενους ή ευκαιριακούς στόχους.

Η αποτελεσματικότητά τους έχει αναδειχθεί σε συγκρούσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πολεμικές αναμετρήσεις στον Νότιο Καύκασο, αλλά και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όπου χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τακτικούς στρατούς και ειδικές δυνάμεις.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στρατιωτικού υλικού (Foreign Military Sale) προς την κυβέρνηση της Ελλάδας για την προμήθεια συστημάτων Switchblade 300 Block 20 Lethal Miniature Aerial Missile Systems.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας υπέβαλε αίτημα για την προμήθεια 350 συστημάτων Switchblade 300 Block 20 (SB300B20) Lethal Miniature Aerial Missile System (LMAMS) και 35 συστημάτων ελέγχου πυρός (Fire Control Systems – FCS) SB300B20 LMAMS.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα μη κύρια αμυντικά είδη: συστήματα Switchblade 600 (SB600) LMAMS με Selective Availability Anti-Spoofing Module (SASM) του Συστήματος Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GPS), συστήματα ελέγχου πυρός (FCS) SB600, τακτικοί φορτιστές μπαταριών SB300B20, έξυπνοι φορτιστές μπαταριών SB600, πακέτα ανταλλακτικών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξη από εκπροσώπους τεχνικής υποστήριξης πεδίου, υπηρεσίες μηχανικής, τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον ανάδοχο, καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία εφοδιαστικής και υποστήριξης του προγράμματος. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 80,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η προτεινόμενη πώληση υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ελλάδας να αποτρέπει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, να υποστηρίζει επιχειρήσεις συμμαχικών δυνάμεων και να αυξήσει τη διαλειτουργικότητά της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ενσωμάτωση του συγκεκριμένου εξοπλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Η προτεινόμενη πώληση του εξοπλισμού και της σχετικής υποστήριξης δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Κύριος ανάδοχος θα είναι η AeroVironment Inc., με έδρα το Simi Valley της Καλιφόρνιας. Προς το παρόν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας αντισταθμιστικών ωφελημάτων (offset agreement) που να έχει προταθεί σε σχέση με την ενδεχόμενη αυτή πώληση. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα καθοριστεί κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πώλησης δεν θα απαιτήσει την αποστολή πρόσθετων εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή του αναδόχου στην Ελλάδα.

Η προτεινόμενη πώληση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμυντική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.