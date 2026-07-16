Ελλάδα

Τροχαίο στην Καβάλα: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου στην παραλιακή Εγνατία – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από περαστικούς και στη συνέχεια τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, χωρίς να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς
Καβάλα
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Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη (16.07.2026) στην Καβάλα, όπου ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στην παραλιακή Εγνατία.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα στην Καβάλα, στο ύψος των κατασκηνώσεων, όπου το ΙΧ κατέληξε σε παράδρομο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από περαστικούς και στη συνέχεια τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, χωρίς να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με το proininews.

Καβάλα

Καβάλα

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

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