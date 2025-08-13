Πρέβεζα: Δεύτερη νύχτα αγωνίας στις φλόγες από τη μεγάλη φωτιά

Σε τρία μέτωπα δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα. Αναζωπύρωση αντιμετωπίζεται και στον Αμμότοπο Άρτας, δεύτερη νύχτα της μεγάλης φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα μέτωπο της φωτιάς κινείται προς λίμνη Ζηρού. Ένα δεύτερο κινήθηκε προς τον οικισμό Γοργόμυλο. Ένα τρίτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Καμπί. Τα δύο από τα μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Οι άνεμοι δημιουργούν διάσπαρτες εστίες που ανατροφοδοτούν τη φωτιά στην Πρέβεζα,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αέρας έχει κοπάσει, βοηθώντας το έργο της Πυροσβεστικής, ενώ όλοι περιμένουν με αγωνία το ξημέρωμα για να αρχίσουν να πετούν και πάλι τα εναέρια μέση.

Νωρίτερα, με αλλεπάληλα μηνύματα του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πολλές περιοχές: Κερασώνα και Αγία Παρασκευή, από τον Αμμότοπο αλλά και τις περιοχές Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν καεί σπίτια, ελαιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης με 17 κοινότητες να είναι χωρίς ρεύμα και νερό.

Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.