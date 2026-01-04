Ελλάδα

Πρέβεζα: Χαροπαλεύει στη ΜΕΘ ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο κεφάλι

Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή για 4η ημέρα
Σπίτι
Το σπίτι του παιδιού όπου έγινε το ατύχημα

Τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή του, συνεχίζει και δίνει από την Πρωτοχρονιά το 16χρονο αγόρι που άρπαξε την καραμπίνα του πατέρα του και από ατύχημα, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, στο σπίτι του στην Πρέβεζα.

Το παιδί νοσηλεύεται ακόμη σε ΜΕΘ των Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τους γιατρούς να αναφέρουν πως η κατάστασή του θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρό ατύχημα έγινε όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά, στην αυλή του σπιτιού στην Φιλιππιάδα Πρέβεζα και γλίστρησε με αποτέλεσμα η καραμπίνα να εκπυρσοκροτήσει.

Ο νεαρός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του.

Η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί αιφνίδια επιδείνωση.

Για το περιστατικό συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του ο πατέρας, που με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

