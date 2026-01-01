Σοκ στην Πρέβεζα: 16χρονος δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Χαροπαλεύει στο νοσοκομείο ένα 16χρονο παιδί από την Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο κεφάλι την Πρωτοχρονιά (01.01.2026).

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας μετά τον πυροβολισμό, φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος φέρεται να βρισκόταν στην αυλή σπιτιού στην Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, όταν, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος προσπάθησε να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Για το περιστατικό συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του ο πατέρας, που με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την τοπική αστυνομική υπηρεσία.

Ο 16χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σταθεροποιήσουν, προκειμένου να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακο Ιωαννίνων, ώστε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά από νευροχειρουργους.

Η κατάσταση του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.