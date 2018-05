Η βόλτα που έκαναν ο πρίγκιπας Κάρολος και η Δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα στο κέντρο της Αθήνας, είχε απ’ όλα. Είχε αποθέωση από τον πραγματικά πολύ κόσμο που ήταν στα σημεία απ’ όπου περνούσαν αλλά και κερασμένο κουλούρι Θεσσαλονίκης, στάση για καφεδάκι και πατριωτάκια από την Αυστραλία.

Οι εικόνες από τον… περίπατο που έκαναν ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα στους δρόμους της Αθήνας, στην Αγία Ειρήνη και στην Καπνικαρέα, είναι εντυπωσιακές. Οι στάσεις τους αρκετές.

During a walking tour of the Kapnikarea area of central Athens, The Prince and The Duchess meet local residents and try traditional Greek coffee in a local café. ☕️ #RoyalVisitGreece pic.twitter.com/7ltWw3ouG7

— Clarence House (@ClarenceHouse) May 10, 2018