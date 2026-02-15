Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές της και συνελήφθη

Η 40χρονη από την Ουκρανία ταξίδεψε στην Ελλάδα από την Τουρκία
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Μια 40χρονη Ουκρανή συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02/2026) με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές της.

Η 40χρονη εντοπίστηκε στις αφίξεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς έφτασε από την Τουρκία και μετά από έλεγχο στις αποσκευές της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα, καθώς δεν έφερναν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Έτσι συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
205
87
80
67
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Για σεξουαλικά αδικήματα με ανήλικους είχε καταδικαστεί ο 84χρονος που δολοφονήθηκε στην Αλεξανδρούπολη - Ήξερε τους δράστες
Οι τρεις δράστες 15, 17 και 21 ετών προσήχθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία και ομολόγησαν ότι πήγαν στο σπίτι του θύματος κατόπιν προσυνεννοημένου ραντεβού και τον σκότωσαν μαχαιρώνοντας τον
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo