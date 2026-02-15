Προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές της και συνελήφθη

Μια 40χρονη Ουκρανή συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02/2026) με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές της.

Η 40χρονη εντοπίστηκε στις αφίξεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς έφτασε από την Τουρκία και μετά από έλεγχο στις αποσκευές της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα, καθώς δεν έφερναν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Έτσι συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.