Προσοχή: Κλειστό και σήμερα το Σύνταγμα για γυρίσματα

Σε κινηματογραφικό σκηνικό μετατρέπεται και σήμερασ, Καθαρά Δευτέρα η Πλατεία Συντάγματος και το οδικό δίκτυο που την περιβάλει, φιλοξενώντας τα κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας «Born to be murdered». Και σήμερα, Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου, τα γυρίσματα της Χολιγουντιανής παραγωγής «Born to be murdered» θα πραγματοποιηθούν και πάλι τις ώρες 07.00 με 18.00 επί της Πλατείας Συντάγματος και περιμετρικά επί του πεζοδρομίου μπροστά από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Δεν θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πρόκειται για μια ταινία δράσης και μυστηρίου, αμερικανο-ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, του σκηνοθέτη Luca Guadagnino, η οποία θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2020.

Ο δήμος Αθηναίων ζητά τη συνεργασία και την κατανόηση των πολιτών. Μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές συμβάλλουν στη διεθνή προβολή της Αθήνας και της χώρας μας γενικότερα. Οι εικόνες πάντως από τα γυρίσματα στην πλατεία Συντάγματος είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Κάδοι φλέγονται, διαδηλωτές συγκρούονται με τα ΜΑΤ… Μια κατάσταση που -δυστυχώς- έχουμε ζήσει αμέτρητες φορές, αλλά αυτή τη φορά ήταν για τις ανάγκες μια ταινίας.

H ταινία «Born to be murdered» είναι ένα κοινωνικό θρίλερ καταδίωξης, με σκηνοθέτη τον ιταλό Ferdinando Cito Filomarin. Παραγωγοί της ταινίας οι Marco Morabito και ο Luca Guadagnino, των επιτυχιών Call me by your name, Suspiria και I am love, ενώ στην ταινία πρωταγωιστεί και ο γιός του διάσημου ηθοποιού Ντένζελ Ουάσινγκτον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, είχαν γίνει γυρίσματα και στα Τρίκαλα. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού τουρίστα, του Μπέκετ, ο οποίος βρίσκεται άθελά του στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας, σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κυνηγημένος από αγνώστους,θα ζήσει μία περιπέτεια με φόντο την Αθήνα αλλά και την ορεινή Ελλάδα. Εκτός από το σημερινό γύρισμα στο Σύνταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες η παραγωγή θα πραγματοποιήσει γυρίσματα και αύριο, Καθαρά Δευτέρα, τις ίδιες ώρες, στο Πεζοδρόμιο της Φιλελλήνων.