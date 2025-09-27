Ελλάδα

Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη: Με συμπτώματα μηνιγγίτιδας νοσηλεύεται 60χρονος

Πρόκειται για εγχώριο κρούσμα καθώς ο 60χρονος δεν είχε ταξιδέψει - Ενεργοποιήθηκε αμέσως το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή
Κουνούπι
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου, βγήκε ένας άνδρας 60 χρόνων σε χωριό στην Κρήτη. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ο άνδρας μάλιστα είναι και σε ανοσοκαταστολή. Ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης μιλώντας για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη εξήγησε πως ο 60χρονος δεν είχε ταξιδέψει και έτσι ενεργοποιήθηκε αμέσως το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί παγίδες προκειμένου να συλλεχθούν κουνούπια που θα σταλούν για εξέταση στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ. Μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει και ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής σε ό,τι αφορά τα στάσιμα νερά ή και τα πηγάδια, στα οποία επίσης θα γίνουν προνυμφοκτονίες.

«Δεν χρειάζεται πανικός, ωστόσο λόγω και του καιρού θα πρέπει οι πολίτες με κάποιο τρόπο να προστατεύονται από τα τσιμπήματα ειδικά μετά το σούρουπο, με ειδικές λοσιόν ή και με ρούχα που να σκεπάζουν τα γυμνά σημεία του σώματος» ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος προσέθεσε ότι το γεγονός πως δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει πληροφορία ή άλλη ένδειξη για άλλο κρούσμα, είναι καθησυχαστικό.

