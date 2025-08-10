Ψαράς στην Εύβοια έβγαλε λαβράκι 6 κιλά με το καλάμι του – Εικόνες από την εντυπωσιακή ψαριά

Ερασιτέχνης ψαράς στην Εύβοια έπιασε εντυπωσιακό λαβράκι 6 κιλών. Το κατόρθωμά του προκάλεσε τον θαυμασμό όλων όσοι αντίκρισαν το θέαμα.

Το τεράστιο λαβράκι που κατάφερε να πιάσει ο ερασιτέχνης ψαράς στην Εύβοια δεν είναι κάτι συνηθισμένο να συναντά κανείς στα νερά της περιοχής.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο τυχερός ψαράς χρησιμοποίησε καλάμι στην παραλία της Χαλκίδας και, μετά από αρκετή ώρα «μάχης» με το ψάρι, κατάφερε να βγάλει στην ακτή ένα λαβράκι βάρους 6 κιλών.

Οι έμπειροι ψαράδες μάλιστα τόνισαν ότι πρόκειται για εξαιρετική αλιευτική επιτυχία, ειδικά με καλάμι.

Η Χαλκίδα φημίζεται για τα πλούσια αλιευτικά της νερά, ωστόσο αλιεύματα τέτοιου μεγέθους αποτελούν σπάνιο φαινόμενο και πάντα γίνονται θέμα συζήτησης στην τοπική κοινωνία.