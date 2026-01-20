Ψαρόπουλος για Καρυστιανού: «Το αν με ενοχλεί ή όχι η δημιουργία κόμματος θα το κρατήσω για μένα»

Κανένα σχόλιο για το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δεν θέλησε να κάνει ο πρώην σύζυγός της Αντώνης Ψαρόπουλος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αντώνης Ψαρόπουλος πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών ήταν λακωνικότατος σχετικά με τα σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτό. Το αν με ενοχλεί ή όχι θα το κρατήσω για μένα. Το έχω ξαναπεί. Αν κάποιος πιστεύει ότι μέσα από τον πολιτικό στίβο μπορεί να κερδηθεί η δικαιοσύνη ας το επιδιώξει. Εγώ θα παραμείνω στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης για να αποδοθεί δικαιοσύνη για όποιον πρέπει, ακόμα και πολιτικό πρόσωπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανεξαρτήτως ποια επιλογή κάνει ο καθένας έχει μια ιδιότητα που θα την κρατάει έως να πεθάνει. Του ανθρώπου που έχασε κάποιον δικό του με τον πιο βίαιο τρόπο. Αυτό θα μείνει ανεξίτηλο. Όταν κάποιος επιλέγει τον πολιτικό στίβο θα κριθεί από τους πολίτες στους οποίους απευθύνετα»ι.

Στην ερώτηση πως σχολιάζει τις διαφωνίες μέσα στο σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών είπε χαρακτηριστικά… «Ρόλος δικός μου δεν είναι να σχολιάζω τις δηλώσεις άλλων συγγενών. Όλοι βιώνουμε τον ίδιο θυμό. Είναι κάτι που εκ του χαρακτήρα μου δεν θέλω να το κάνω. Εγώ έχω επικεντρωθεί στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης και μπορώ να σας σχολιάσω ότι θέλετε. Μέχρι εκεί. Είναι άκομψο και άδικο από την δική μου πλευρά να σχολιάσω άλλους συγγενείς ακόμα και αν διαφωνώ μαζί τους».

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος ρωτήθηκε αν ο σύλλογος θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κίνημα: «Δε συμφωνώ ότι έχει μετεξελιχθεί. Εγώ δεν είμαι μέλος και βλέπω ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και από άλλους που είναι μέλη. Υπάρχει η εξής διαπίστωση η οποία είναι κοινός τόπος για τους συγγενείς όλους. Ξεκινήσαμε από ένα δυστύχημα το οποίο είναι έγκλημα. Διερευνώντας την υπόθεση διαπιστώνουμε ότι εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων να μην υπάρχει πολιτική χροιά στο θέμα».