Πτολεμαΐδα: 54χρονος μαχαίρωσε τον 49χρονο αδερφό του μετά από καβγά

Το μαχαίρι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε
Αιματηρή συμπλοκή στην Πτολεμαΐδα. Ένας 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 49χρονο αδερφό του με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ειδικότερα, ο 54χρονος σε καβγά που είχε με τον 49χρονο αδερφό του στην Πτολεμαΐδα τράβηξε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Άμεσα ο 49χρονος πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνέλαβαν τον 54χρονο δράστη για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων».

Το μαχαίρι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έκανε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

