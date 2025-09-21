Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Έχανα πολύ αίμα, λιποθυμούσα και έκανα εμετό» λέει η τραυματίας

«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, είχαμε πάρει τον κατάλογο και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο», περιγράφει η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – από το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025), τραυματίστηκαν δυο άτομα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή της πτώσης του δέντρου στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα από τα τραπεζοκαθίσματα καθόταν με την κόρη της η Χριστίνα η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Η γυναίκα μίλησε στο αποψινό (21.09.2025) κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και περιγράφει τις στιγμές που έζησε. «Η κόρη μου μου είπε ότι μιλούσα, αλλά έχω κενό μνήμης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το μαγαζί είναι γεμάτο με κόσμο ενώ είναι αρκετοί οι περαστικοί και οι τουρίστες. Όσοι άκουσαν τον θόρυβο της πτώσης, κατάφεραν και απομακρύνθηκαν. Αμέσως μετά όμως, έτρεξαν προς το μέρος της τραυματισμένης γυναίκας για να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

«Δεν είχα τις αισθήσεις μου. Είχα τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να κάνω πολλά ράμματα. Έχασα πολύ αίμα και έχω χτύπημα στον ώμο».

Λόγω των τραυμάτων της, η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Νίμιτς. «Ήταν δύσκολο το να με ράψουν και χρειάστηκε χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και έκανα εμετό».

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κατάστημα δεν διέθετε άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο σημείο και προσήγαγαν τον υπεύθυνο της επιχείρησης στο Αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.

Η τραυματίας, σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά παντώς υπευθύνου.