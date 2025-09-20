Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Κάμερα κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του δέντρου στο κέντρο της Αθήνας, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άτομα.

Το σοκαριστικό περιστατικό με την πτώση του δέντρου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατείσ Αγίας Ειρήνης, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στα καρέ φαίνεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που σπεύδει στο σημείο, αλλά και οι αντιδράσεις πανικού τουριστών και διερχόμενων, μετά το ατύχημα.

Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες της περιοχής, πριν από λίγες ημέρες είχε πέσει ένα «κούφιο» κλαδί από το συγκεκριμένο δέντρο, είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Δήμος Αθηναίων: «Το δέντρο έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων»

Για το συμβάν, εξέδωσε ανακοίνωση ο δήμος Αθηναίων. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες: Nα μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».