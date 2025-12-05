PULS: Εγκρίθηκε η αγορά των 36 ισραηλινών συστημάτων από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής

H επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής είπε το ναι, αργά την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, για την αγορά 36 συστημάτων PULS από το Ισραήλ, έναντι περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ενισχύσουν το πυροβολικό του ελληνικού στρατού και τις δυνατότητές του στον Έβρο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

«Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η επιτροπή άμυνας του κοινοβουλίου ενέκρινε την αγορά των συστημάτων PULS» από το Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την έγκριση του κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι το κόστος θα είναι περίπου 650 έως 700 εκατομμύρια ευρώ. Όπως πληροφορεί το OnAlert, το κόστος αναμένεται να είναι 690 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με το Ισραήλ για συστήματα αεράμυνας, αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελούν τον «πυρήνα» του αντιαεροπορικού θόλου της χώρας. Πρόκειται για τα τρία συστήματα David’s Sling, Barak MX και Spyder.

Επόμενα βήματα είναι να πάρει το πρόγραμμα την τελική πολιτική έγκριση από την Βουλή και στη συνέχεια να υπογραφεί η διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, το πακέτο που έχει εισηγηθεί το ΓΕΣ περιλαμβάνει:

36 εκτοξευτές PULS σε φορέα IVECO 6×6

Πλήρη φόρτο πυρομαχικών για όλες τις κλίμακες εμβέλειας (Accular, EXTRA, Predator Hawk)

Διοικητικές μονάδες και κέντρα διοίκησης, με σύγχρονα συστήματα C2

Εκπαίδευση επιχειρησιακού και τεχνικού προσωπικού

Follow-On Support τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας.

Πηγή: OnAlert