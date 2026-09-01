Πύργος: Καταγγελία για κακοποίηση σκύλου από ανήλικο

Σοβαρή καταγγελία για κακοποίηση ζώου έγινε στον Πύργο, με έναν ανήλικο να φέρεται ότι πέταξε έναν σκύλο μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία το βράδυ της 31ης Αυγούστου και φέρεται να συνέβη έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του apohxos.gr, πολίτες στον Πύργο κατήγγειλαν ότι ο ανήλικος, αφού έβγαλε τον σκύλο από τον κάδο, φέρεται να άρχισε να τον κλωτσά. Όσα συνέβησαν προκάλεσαν την αντίδραση ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή.

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Την ώρα του περιστατικού στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ορισμένα από αυτά φέρεται να κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο σε βίντεο όσα συνέβαιναν.

Οι πολίτες ενημέρωσαν την Αστυνομία και λίγο αργότερα περιπολικό έφτασε στο σημείο. Όπως αναφέρει το apohxos.gr, ο ανήλικος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το ζώο ήταν δικό του.

Μετά την καταγγελία και την επέμβαση των αστυνομικών ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.