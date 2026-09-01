Ελλάδα

Τροχαίο στην Αττική οδό: Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Μεταμόρφωσης

Παραμένουν οι καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Κίνηση
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (01.09.2026) στην Αττική οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό λόγω του τροχαίου που έγινε στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό οι αριστερές λωρίδες είχαν κλείσει προσωρινά.

Μετά τη μετακίνηση των εμπλεκόμενων οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), οι λωρίδες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Ωστόσο, παραμένουν οι καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα από την Μεταμόρφωση έως την Κύμης.

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