Τροχαίο στην Αττική οδό: Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Μεταμόρφωσης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (01.09.2026) στην Αττική οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό λόγω του τροχαίου που έγινε στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό οι αριστερές λωρίδες είχαν κλείσει προσωρινά.

Μετά τη μετακίνηση των εμπλεκόμενων οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), οι λωρίδες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Μετακίνηση των εμπλεκόμενων οχημάτων στη Λ.ΕΑ., στην κυκλοφορία οι αριστερές λωρίδες στο ύψος Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κύμης. https://t.co/vwEYYyWJyK — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 1, 2026

Ωστόσο, παραμένουν οι καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα από την Μεταμόρφωση έως την Κύμης.