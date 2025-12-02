Ελλάδα

Πύργος Πειραιά: Φωταγωγήθηκε για τα φετινά Χριστούγεννα το εμβληματικό κτήριο

Λαμπερά χρώματα κατακλύζουν το κτήριο και ο Πειραιάς μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων
πύργος πειραιά
Πύργος Πειραιά

Εντυπωσιακός είναι και φέτος ο Πύργος Πειραιά αφού σήμερα (2/12/2025) λίγο μετά της 17:30 έγινε η Χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του.

Το εμβληματικό κτήριο του Πύργου του Πειραιά «φόρεσε» επιτέλους τα γιορτινά του, μεταδίδοντας πλέον και επίσημα το πνεύμα των Χριστουγέννων σε ολόκληρη την πόλη.

Διάφορα χρώματα έχουν φωτίσει τον Πύργο με πολλές εναλλαγές των χρωμάτων και των σχημάτων τους να τραβάνε τα βλέμματα των περαστικών.

 

Ο Πύργος Πειραιά, ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της Ελλάδας, αναγεννημένος και λαμπερός, κοσμεί το μεγάλο λιμάνι και έχει φέρει νέα πνοή στην πόλη.

