Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Πάρκο Τρίτση: Σφαίρες σφηνώθηκαν σε αυτοκίνητα και τοίχους – Άφαντοι οι δράστες

Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.09.2025) ανάμεσα σε 30 Ρομά στο Πάρκο Τρίτση. Το σοβαρό επεισόδιο έγινε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα η γειτονιά να σηκωθεί στο πόδι και να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο λόγος που οι Ρομά έπιασαν τα όπλα στο Πάρκο Τρίτση. Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως συνολικά ακούστηκαν πάνω από 15 πυροβολισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν συνολικά 15 κάλυκες από 4 διαφορετικούς τύπους όπλων. Κάποιοι από αυτούς ήταν σφηνωμένοι σε αυτοκίνητα και τοίχους.

Οι δράστες μετά τους πυροβολισμούς τράπηκαν σε φυγή και παραμένουν άφαντοι.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη.