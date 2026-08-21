Ραφήνα: Βρέθηκε οξειδωμένη χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οξειδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφήνα σήμερα το πρωί (21/8/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η χειροβομβίδα βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη στη Ραφήνα.

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Το σημείο είχε αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς (ΤΕΝΞ), προκειμένου να αναλάβουν την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος.