Ελλάδα

Ραφήνα: Βρέθηκε οξειδωμένη χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Εντοπίστηκε πάνω σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Οξειδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφήνα σήμερα το πρωί (21/8/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η χειροβομβίδα βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη στη Ραφήνα.

Το σημείο είχε αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς (ΤΕΝΞ), προκειμένου να αναλάβουν την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος.

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