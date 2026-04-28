Ρακοσυλλέκτης γάζωσε πολίτες σε δύο διαφορετικά σημεία στην Αθήνα, στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στη Λουκάρεως – 5 τραυματίες

Μια απίστευτη υπόθεση εκτυλίσσεται στο κέντρο της Αθήνας με έναν 89χρονο ρακοσυλλέκτη οπλισμένο με καραμπίνα να πυροβολεί εναντίον πολιτών σε δυο διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Συνολικά οι τραυματίες από τις δύο επιθέσεις είναι πέντε.

Ο ένοπλος ηλικιωμένος αρχικά πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό ανοίγοντας πυρ τραυματίζοντας ένα άτομο. Στη συνέχεια ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης κατευθύνθηκε με ταξί στο Εφετείο που βρίσκεται στην οδό Λουκάρεως πυροβολώντας άλλα τέσσερα άτομα. Οι τραυματίες είναι ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο ηλικιωμένος για να κάνει τις δύο επιθέσεις.

Αρχικά ο άνδρας φαίνεται να μπήκε μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό κρατώντας την καραμπίνα και αφού έφτασε στον 4ο όροφο άνοιξε πυρ πυροβολώντας κατά των υπαλλήλων.

Ο 89χρονος φέρεται να εισέβαλε λίγο πριν τις 10:00 στο κτήριο του ΕΦΚΑ, προσπερνώντας την είσοδο και τον έλεγχο ασφαλείας χωρίς να τον σταματήσει κανείς. Ο φύλακας ιδιωτικής εταιρείας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε μόνο δικαίωμα οπτικού ελέγχου.

Εκεί φέρεται να πυροβόλησε αρχικά στον αέρα, προειδοποιώντας τους υπαλλήλους να απομακρυνθούν. Στη συνέχεια, ακολούθησε δεύτερος πυροβολισμός που τραυμάτισε τον υπάλληλο στο πόδι, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Συγκεκριμένα μαρτυρίες αναφέρουν ότι έβαλε καραμπίνα στον γκισέ και πυροβόλησε. Ο άνδρας στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και χάθηκε στα στενά του Κεραμεικού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο υπάλληλο. Μάλιστα, αναφέρεται πως οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ στον τραυματία προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας που τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ συμμετείχε σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (55-66) και εργαζόταν για να συμπληρώσει ένσημα.

«Είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και μετά πυροβόλησε», είπε ο διοικητής του ΕΦΚΑ.

Στην συνέχεια ο ηλικιωμένος που είχε κρυμμένη μια καραμπίνα μέσα σε καπαρντίνα, έφυγε από τον Κεραμεικό και κατευθύνθηκε στην οδό Λουκάρεως. Μπήκε στο γραφείο 23 του Ειρηνοδικείου, πέρασε κάθε έλεγχο, και έριξε τρεις πυροβολισμούς τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.

Μετά κατέβηκε στο ισόγειο, άφησε την καραμπίνα και διέφυγε με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φεύγοντας πέταξε δυο τρεις φακέλους λέγοντας ότι εδώ θα δείτε τον λόγο που έγινε η επίθεση.

Τα άτομα που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση στη Λουκάρεως είναι δικαστικοί υπάλληλοι.

Τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ έφτασαν στην περιοχή του Εφετείου ενώ έχουν όλοι τις αισθήσεις τους και μεταφέρονται στον “Ερυθρό Σταυρό”. Σύμφωνα με τους γιατρούς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και είναι όλοι εκτός κινδύνου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 89χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων τον αναφέρουν ψηλό και αδύνατο με μια μπλε καπαρντίνα.