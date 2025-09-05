Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας σήμερα – Ποιες ώρες και ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά σήμερα (05.09.2025) η τροχαία, λόγω της διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις».

Οι αρχές με τον σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολις αλλά και της ασφάλειας των οδηγών και των πολιτών, αναμένεται να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στον κόμβο Ακροπόλεως από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί.

Την ίδια στιγμής, θα διακοπεί η κυκλοφορίας στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως από τις 11:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.