Ρέθυμνο: Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι – Τραυματίστηκε 19χρονος

Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι σημειώθηκε το μεσημέρι (02/09/2025) σε θαλάσσια περιοχή του Ρεθύμνου, στο βόρειο μέτωπο, εντός των ορίων της πόλης

Σύμφωνα με το kriti360.gr, από το σοβαρό ατύχημα με το τζετ σκι, τραυματίστηκε ένας 19χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Παράλληλα οι Αρχές διέταξαν, μέχρι να εξεταστούν όλα τα δεδομένα, την προσωρινή παύση όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην περιοχή.