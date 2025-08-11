Ρέθυμνο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου

Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, έπιασε φωτιά σήμερα (11/08/2025) το μεσημέρι στον κόμβο Ατσιποπούλου, στο Ρέθυμνο.

Οι τρεις επιβάτες κατάφεραν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή από το φλεγόμενο αυτοκίνητο, χωρίς να τραυματισμούν.

Η φωτιά σβήστηκε μετά την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα στην περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.