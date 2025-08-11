Συμβαίνει τώρα:
Ρέθυμνο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου

Οι τρεις επιβάτες κατάφεραν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή από το φλεγόμενο αυτοκίνητο, χωρίς να τραυματισμούν
Φωτιά σε αυτοκίνητο
Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, έπιασε φωτιά σήμερα (11/08/2025) το μεσημέρι στον κόμβο Ατσιποπούλου, στο Ρέθυμνο.

Η φωτιά σβήστηκε μετά την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα στην περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Φωτιά σε αυτοκίνητο: (rethnea.gr)
