Ριτσώνα: Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα Ιρακινών που διακινούσε μετανάστες – Η σύνδεση με την τουρκική μαφία και τα safe houses

Μελετημένα τα βήματα των Ιρακινών που έμεναν στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα και πλούτιζαν από τη διακίνηση μεταναστών στη χώρα μας. Οι 2 άνδρες ηλικίας 24 και 40 χρόνων συνελήφθησαν μετά από πληροφορίες που μάζεψε η ΕΥΠ και λόγω της συντονισμένης επιχείρησης που στήθηκε από το λιμενικό και την αστυνομία.

Το πώς ακριβώς κατάφερναν οι 2 μετανάστες να θησαυρίζουν, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ενώ ήταν φιλοξενούμενοι στο κέντρο της Ριτσώνας, παραμένει άγνωστο. Σύμφωνα με την έρευνα, οι 2 Ιρακινοί έφευγαν από τη δομή για 10 με 15 ημέρες και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έβαζαν ως «στόχο» παραλίες που χαρακτηρίζονται εκτάσεις – «φαντάσματα», δηλαδή περιοχές όπου δεν συνηθίζεται να καταφθάνουν βάρκες με μετανάστες. Από τις «αγαπημένες» τους τοποθεσίες ήταν οι παραλίες της Εύβοιας και της Θεσσαλίας.

Στην Κάρυστο μάλιστα κατάφεραν να αποβιβαστούν από βάρκα 32 πρόσφυγες με καταγωγή από τη Συρία.

Αφού μάζευαν πληροφορίες για πότε και με ποιον τρόπο βγαίνουν για περιπολίες οι αρχές, μετά έδιναν σήμα στους «ανωτέρους» τους για να ξεκινήσει η διακίνηση με ταχύπλοα, αναφέρουν πληροφορίες της εκπομπής «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περισσότεροι από τους μετανάστες έρχονταν από τα παράλια της Τουρκίας και έτσι η σύνδεση των Ιρακινών με την τουρκική μαφία θεωρείται σίγουρη.

Τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να βγάζουν αρκετά χρήματα από την παράνομη δραστηριότητά τους. Η ταρίφα για μία νέα ζωή ανερχόταν σε 9.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα κόστη για την έξοδο από την Τουρκία.

Για να παρέχουν κάθε «άνεση» στους πελάτες τους αλλά και να καλύπτουν τα ίχνη τους, οι διακινητές είχαν και safe house όπου μεταφέρονταν εκεί οι μετανάστες μέχρι να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα και να τους αλλάξουν τα χαρακτηριστικά για να μοιάζουν περισσότερο με τις φωτογραφίες των νέων εγγράφων τους.