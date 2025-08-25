Νέα Στύρα: Ιρακινοί διακινητές μεταναστών συνελήφθησαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ

Ευρεία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών στην Εύβοια, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 24ης Αυγούστου. Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, ηλικίας 47 και 29 ετών, στα Νέα Στύρα.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (25.08.2025), στην επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης αλλοδαπών στην Εύβοια συμμετείχε η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, του Λιμεναρχείου Καρύστου και των Λιμενικών Αρχών των Νέων Στύρων και του Αλιβερίου, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με επιβαίνοντες 15 αλλοδαπούς, ενώ συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί ιρακινής καταγωγής, ηλικίας 47 και 29 ετών, για παράβαση του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 5038/2023 (Κώδικας μετανάστευσης).

Στη συνέχεια, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε άλλο όχημα, με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός, στη θέα των περιπολικών οχημάτων του Λιμενικού ακινητοποίησε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας εντοπίστηκε ένα ακόμη όχημα, με 8 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο οδηγός του οποίου αντιλήφθηκε τα οχήματα του Λιμενικού και της ΟΠΚΕ Δ.Α Εύβοιας και εξαφανίστηκε από το σημείο.



Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των 385 ευρώ και 14.440 τουρκικών λιρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Χαλκίδας, σύνδεσμοι των δύο Ιρακινών που συνελήφθησαν, ήταν ομοεθνείς τους, που διαμένουν στη δομή της Ριτσώνας.

Οι συλληφθέντες, μέλη του ευρύτερου κυκλώματος διακίνησης, έφερναν μετανάστες από τα τουρκικά παράλια σε παραλίες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, ενώ χρησιμοποιούσαν σπίτια ασφαλείας σε Αθήνα και Εύβοια. Όσο για τα ποσά που ζητούσαν, αυτά κυμαίνονταν από 1.000 ως 9.000 ευρώ.