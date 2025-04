Ρόδος: Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους – Επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας

Σε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, προχώρησε σήμερα το πρωί (14.04.2025) αεροσκάφος ισραηλινής εταιρείας, εκτελώντας την πτήση ΙSR347 με προορισμό τη Ρώμη.

Ο λόγος της προσγείωσης στη Ρόδο ήταν ένα πρόβλημα υγείας που παρουσίασε επιβάτης του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο επιβάτης παρουσίασε ρινορραγία και ο πιλότος έκρινε σκόπιμο να διακόψει τη πτήση για να του δοθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

