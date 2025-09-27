Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενο του μπροστά στα μάτια της συζύγου του

Αντιμέτωπος με μια δύσκολη και ανησυχητική κατάσταση ήρθε ένας εργαζόμενος στη Ρόδο, ο οποίος όταν πήγε στο σούπερ μάρκετ που δούλευε εκτός ωραρίου μαζί με τη σύντροφό του έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ίδιο του τον προϊστάμενο, όπως κατήγγειλε.

Όπως ανέφερε ο εργαζόμενος που παρενοχλήθηκε σεξουαλικά, ο προϊστάμενος του στο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο τον πλησίασε από πίσω, τον άγγιξε στα οπίσθια και αμέσως μετά, έκανε με το δάχτυλο την κίνηση της σιωπής, σαν να του έλεγε «μην μιλήσεις».

Ο νεαρός εργαζόμενος ξεκίνησε να δουλεύει εκεί τον Ιανουάριο του 2024 ως μερικώς απασχολούμενος υπάλληλος. Το γεγονός ότι ο άντρας ήταν προϊστάμενος του ενίσχυσε το κλίμα φόβου που βίωσε ο νεαρός όταν άρχισε να δέχεται ανεπίτρεπτες συμπεριφορές.

Η πρώτη προσβλητική ενέργεια έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2024, όταν ο προϊστάμενος έστειλε στον εργαζόμενο μήνυμα στο κινητό του με άσεμνο και σεξιστικό περιεχόμενο.

Το μήνυμα αυτό, που έφερε ξεκάθαρο σεξουαλικό υπονοούμενο, προκάλεσε έντονη αμηχανία στον εργαζόμενο, ο οποίος, ίσως επειδή φοβόταν το γεγονός οτι ειναι υπεύθυνος του, δεν αντέδρασε.

Το περιστατικό που έφτασε τον νεαρό «στα όρια του» έγινε στις 20 Απριλίου 2024. Εκείνος επισκέφθηκε το κατάστημα εκτός ωραρίου, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του όταν ο προϊστάμενος τον πλησίασε και χωρίς συναίνεση τον ακούμπησε στα οπίσθια.

Αμέσως μετά έφερε το δάχτυλό του στα χείλη του ζητώντας σιωπή και ψιθύρισε μια φράση με ξεκάθαρο σεξουαλικό και προσβλητικό περιεχόμενο. Το περιστατικό αυτό υπήρξε τραυματικό για τον εργαζόμενο, καθώς έγινε και μπροστά στην σύντροφο του.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στην αγωγή του, περιγράφει πώς το γεγονός τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του, μπροστά στη σύντροφό του αλλά και σε συνάδελφό του.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου εξέτασε την υπόθεση και κατέληξε ότι υπήρξε πράγματι προσβολή της αξιοπρέπειας του εργαζομένου. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρέωσε τον πρώην προϊστάμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 800 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Το ποσό βέβαια ήταν μικρότερο από αυτό που ζητήθηκε αρχικά στην αγωγή, ωστόσο για τον εργαζόμενο είχε ιδιαίτερη σημασία ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την προσβολή και τη σοβαρότητα του συμβάντος.