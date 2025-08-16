Ρόδος: Πέντε οι τραυματίες από το ατύχημα στο λούνα πάρκ – «Ξεκόλλησαν τα σίδερα και πέσαμε κάτω»

Δεν ήταν τελικά μόνο τέσσερις οι νεαροί που εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι στο λούνα πάρκ της Ρόδου, αλλά υπήρχε και ένα ακόμα άτομο που τραυματίστηκε από το ατύχημα και δεν φάνηκε αρχικά καθαρά στο βίντεο.

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε χθες Παρασευή (15/8/2025) σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή στη Ρόδο με 5 άτομα να πετάγονται απο το κάθισμα στο «ταψί» όταν αυτό έσπασε. Η επιχείρηση έκτοτε έχει κλείσει και έχουν γίνει δυο συλλήψεις.

Ενώ στο βίντεο είχαν φανεί 4 άτομα να εκσφενδονίζονται, τελικά αποκαλύπτεται ότι τα άτομα ήταν 5. Ο τελευταίος δεν φαινόταν καθαρά στο βίντεο γιατί έπεσε στην αντίθετη κατεύθυνση, μετά από τους υπόλοιπους, πίσω από το παιχνίδι. Ο ίδιος χτύπησε στον τοίχο και εγκλωβίστηκε κάτω από το παιχνίδι.

Το 5ο άτομο όπως λέει στον Alpha, χτύπησε λίγο στα πλευρά, στο χέρι και στη κοιλιά του. Ευτυχώς όμως τα τραύματα του δεν ήταν πάρα πολύ σοβαρά.

Συγκεκριμένα λέει για το ατύχημα ότι: «Κάποια στιγμή ξεκόλλησαν τα σίδερα και πέσαμε κάτω», «Βλέπω τους τρείς φίλους μου να πέφτουν πίσω και μετά από κλάσματα δευτερολέπτου έπεσα και εγώ».