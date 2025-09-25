Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ρόδος: Στη φυλακή 54χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη μαθήτρια – Είχε χτυπήσει τον πατέρα της

Ο κατηγορούμενος μπήκε στο σπίτι της οικογένειας και επιτέθηκε στον πατέρα της
Φοβισμένη κοπέλα

Στις φυλακές οδηγείται για να εκτίσει ποινή φυλάκισης 5 ετών που του επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου ένας 52χρονος εκπαιδευτικός που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη στη Ρόδο.

Ο εκπαιδευτικός στη Ρόδο κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτόδικα, για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους ενώ το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», ο εκπαιδευτικός φέρεται στις 30 Νοεμβρίου 2019 και συγκεκριμένα στις τρεις τα ξημερώματα φέρεται να μπήκε στο σπίτι του 49χρονου πατέρα της μαθήτριας και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.

Την 30ή Νοεμβρίου 2019 και περί ώραν 03.00 ο 49χρονος επέστρεψε στην οικία του στον Αρχάγγελο, με την 45χρονη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του και την στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρισε την ανήλικη της είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την μεταξύ τους σχέση.

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του facebook.

H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.

Στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου η ανήλικη ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με την θέλησή της χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης, ενώ αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο που γνωρίστηκαν και στις σχέσεις αγάπης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους.

Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της, ότι της είχε δωρίσει ένα βραχιόλι και παραπέρα ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του.

Ο εκπαιδευτικός από την άλλη σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεων του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μία πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στη θέλησή της.

Ο εκπαιδευτικός δήλωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες που θα έθιγαν την προσωπικότητά της, ενώ οποιαδήποτε πράξη κι αν τελέστηκε αυτή έγινε μετά τη συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας της.

Θυμίζουμε ότι από την ιατρική πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη προέκυψε ότι η ανήλικη δεν φέρει κακώσεις ή υποδηλωτικά κακώσεων και περαιτέρω ότι ο παρθενικός της υμένας δεν έχει υποστεί ρήξη.

Δεν αποκλείεται αρμοδίως από τον ιατροδικαστή ωστόσο να έχει υπάρξει ερωτική επαφή.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο κ. Ακης Δημητριάδης και για την υποστήριξη της κατηγορίας ο κ. Γιάννης Θώδος.
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην Βοιωτία - «Της έλεγε "δεν σε κοιτάω, έτσι θα πεθάνεις"»
Το σχέδιο της 62χρονης να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να πάει με τον γιο της στη Γερμανία - Όσα αποκάλυψαν πρώην φίλες και γειτόνισσες της διευθύντριας των ΚΕΠ για το πώς συμπεριφερόταν στην 91χρονη μητέρα της
Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της
Πύραυλοι PULS: Το «μακρύ χέρι» που αλλάζει τις ισορροπίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και ο Predator Hawk Extra Range
Το ισραηλινό πυραυλικό σύστημα όχι μόνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ήδη έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την απόκτηση του μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις
Το ισραηλινό πυραυλικό σύστημα PULS
Νέο CSR School με χορηγό την COSMOTE TELEKOM
Το 7ο CSR School διοργανώνει για το 2025 το CSR HELLAS, το οποίο στηρίζει με χορηγία η COSMOTE TELEKOM. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα...
Νέο CSR School με χορηγό την COSMOTE TELEKOM
«Εγώ τα είχα όλα κανονισμένα για να φύγω, ήρθε οδηγός και με πήρε» λέει ο 27χρονος Αλβανός που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας
«Έφυγα από τη φυλακή γιατί είχα προβλήματα με την οικογένειά μου και το παιδί μου και έπρεπε να τα λύσω» λέει στο newsit.gr ο 27χρονος που αναζητείται από τις Αρχές εδώ και μια βδομάδα
Ο 27χρονος που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας 7
Newsit logo
Newsit logo