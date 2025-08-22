Ρόδος: Στη Λίνδο η Τζόρτζια Μελόνι λίγο πριν ταξιδέψει στο Λευκό Οίκο για τη Σύνοδο Κορυφής

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πέρασε μέρες χαλάρωσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο, στην περιοχή της Λίνδου, χωρίς να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι διακοπές της Τζόρτζια Μελόνι στη Ρόδο, έγιναν γνωστές μόλις πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, που μίλησε για την εμπειρία φιλοξενίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λίνδο, σε μια βίλα με απόλυτη ιδιωτικότητα, μακριά από την ένταση και τη δημοσιότητα σύμφωνα με την Δημοκρατική.

Η παρουσία της Τζόρτζια Μελόνι στη Ρόδο δεν είχε γίνει αντιληπτή από το κοινό, καθώς η ίδια φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα κατάλυμα που εξασφάλιζε διακριτικότητα. Η αποκάλυψη έγινε μόλις προ ολίγων ημερών, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, κ. Μάνος Νικολιδάκης, ανέφερε δημόσια ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπήρξε φιλοξενούμενή του.

Σε δήλωσή του, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζόρτζια Μελόνι αναχώρησε από το νησί πριν από δέκα ημέρες, έχοντας απολαύσει ολιγοήμερες διακοπές που συνδύαζαν ξεκούραση και την ομορφιά της ροδίτικης φύσης.