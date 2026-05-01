Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

«Ροντέο» η Αθήνα με συνεχή επεισόδια μεταξύ οδηγών – Σύλληψη 58χρονου για επίθεση με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών σε 38χρονο

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη μετά από διαπληκτισμό - Είχαν προηγηθεί τα επεισόδια σε Παγκράτι και Γαλάτσι
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKNISSI)

Δίχως τέλος είναι τα περιστατικά βίας στους δρόμους της Αθήνας με τα σκηνικά να έχουν ξεφύγει. Ένα ακόμη ήρθε να προστεθεί σε αυτά των τελευταίων ημερών σε Παγκράτι και Γαλάτσι.

Το τελευταίο περιστατικό βίας αφορά έναν διαπληκτισμό μεταξύ οδηγών που σημειώθηκε χθες (30.04.2026) το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. 

Για το συμβάν η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 58χρονου, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ οδηγών αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας για άγνωστους λόγους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, οι δύο οδηγοί μάλωσαν, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σπασμένο πόδι για 22χρονη στο Παγκράτι

Αυτό ήταν το τρίτο περιστατικό που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες. Είχε προηγηθεί το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου όπου μια 22χρονη δέχτηκε επίθεση στο Παγκράτι.

Η νεαρή θα πήγαινε στην περιοχή και έπειτα από συνεννόηση, η φίλη της κατέβηκε από την πολυκατοικία για να της κρατήσει τη θέση μέχρι να φτάσει.

Όταν έφτασε η 22χρονη, διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο που διεκδικούσε την ίδια θέση. Τότε, ο δράστης εμφανίστηκε και ξεκίνησε καυγά.

Ο άνδρας είπε στην 22χρονη ότι κλείνει το μηχανάκι του και της ζήτησε να φύγει. Η κοπέλα συνέχισε να προσπαθεί να παρκάρει, με τον δράστη να αρχίζει να την εξυβρίζει.

«Πριν καλά καλά προλάβω να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος, έρχεται με πιάνει από το κολάρο, φορούσα ένα τζιν μπουφάν, μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο, με ρίχνει με πάρα πολύ βία πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω, εκεί μου σαπίζει το πόδι. Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει», ανέφερε η κοπέλα.

Για να σταματήσει χρειάστηκε να μπει μπροστά ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί. Ο δράστης μετά την επίθεση εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που επικράτησε και έτρεξε να κρυφτεί.

Η 22χρονη μετά την επίθεση στο Παγκράτι
Η 22χρονη μετά την επίθεση στο Παγκράτι

«Αυτός κατευθείαν κρύφτηκε και έφυγε μέσα σε πολυκατοικία, μάλλον μένει εκεί, αλλά ήρθε η Αστυνομία και δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι από το μηχανάκι».

Η νεαρή μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να μείνει σε ακινησία για μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργείο.

Στο νοσοκομείο για μια θέση πάρκινγκ στο Γαλάτσι

Το άλλο επεισόδιο έγινε για μια θέση πάρκινγκ το μεσημέρι της Δευτέρας (27.04.2026) στην περιοχή του Γαλατσίου με δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και ο ένας από αυτούς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Ολα ξεκίνησαν στις 13:30 το μεσημέρι όταν δύο άνδρες ηλικίας 45 και 55 ετών άρχισαν να διαπληκτίζονται για το ποιος θα σταθμεύσει στην κενή θέση πάρκινγκ με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα αίματα και οι δύο τους να αρχίσουν να τσακώνονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο αμέσως έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες συνέλαβαν και τους δύο οδηγούς ενώ στην κατοχή του 55χρονου εντοπίστηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.

Εναντίον και των δυο οδηγών που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ στον 55χρονο που είχε πάνω του σουγιά και σιδερογροθιά σχηματίστηκε δικογραφία και για το νόμο περί όπλων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
127
77
67
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με αρματαγωγό έφτασαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla»
Οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων – ανάμεσά τους και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αθερινόλακκου στο Λασίθι
O στολισκός που έφτασε στην Κρήτη
Σπαραγμός και λευκά μπαλόνια στην κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία
Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί
Κηδεία του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι στην Ουκρανία
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Παρέμβαση εισαγγελέα για τον ακρωτηριασμό του 5χρονου σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου με χειρουργική επέμβαση έγινε προσπάθεια συγκόλλησης και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας
Το νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
8
Newsit logo
Newsit logo