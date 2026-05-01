«Ροντέο» η Αθήνα με συνεχή επεισόδια μεταξύ οδηγών – Σύλληψη 58χρονου για επίθεση με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών σε 38χρονο

Δίχως τέλος είναι τα περιστατικά βίας στους δρόμους της Αθήνας με τα σκηνικά να έχουν ξεφύγει. Ένα ακόμη ήρθε να προστεθεί σε αυτά των τελευταίων ημερών σε Παγκράτι και Γαλάτσι.

Το τελευταίο περιστατικό βίας αφορά έναν διαπληκτισμό μεταξύ οδηγών που σημειώθηκε χθες (30.04.2026) το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Για το συμβάν η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 58χρονου, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ οδηγών αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας για άγνωστους λόγους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, οι δύο οδηγοί μάλωσαν, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σπασμένο πόδι για 22χρονη στο Παγκράτι

Αυτό ήταν το τρίτο περιστατικό που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες. Είχε προηγηθεί το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου όπου μια 22χρονη δέχτηκε επίθεση στο Παγκράτι.

Η νεαρή θα πήγαινε στην περιοχή και έπειτα από συνεννόηση, η φίλη της κατέβηκε από την πολυκατοικία για να της κρατήσει τη θέση μέχρι να φτάσει.

Όταν έφτασε η 22χρονη, διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο που διεκδικούσε την ίδια θέση. Τότε, ο δράστης εμφανίστηκε και ξεκίνησε καυγά.

Ο άνδρας είπε στην 22χρονη ότι κλείνει το μηχανάκι του και της ζήτησε να φύγει. Η κοπέλα συνέχισε να προσπαθεί να παρκάρει, με τον δράστη να αρχίζει να την εξυβρίζει.

«Πριν καλά καλά προλάβω να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος, έρχεται με πιάνει από το κολάρο, φορούσα ένα τζιν μπουφάν, μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο, με ρίχνει με πάρα πολύ βία πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω, εκεί μου σαπίζει το πόδι. Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει», ανέφερε η κοπέλα.

Για να σταματήσει χρειάστηκε να μπει μπροστά ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί. Ο δράστης μετά την επίθεση εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που επικράτησε και έτρεξε να κρυφτεί.

«Αυτός κατευθείαν κρύφτηκε και έφυγε μέσα σε πολυκατοικία, μάλλον μένει εκεί, αλλά ήρθε η Αστυνομία και δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι από το μηχανάκι».

Η νεαρή μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να μείνει σε ακινησία για μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργείο.

Στο νοσοκομείο για μια θέση πάρκινγκ στο Γαλάτσι

Το άλλο επεισόδιο έγινε για μια θέση πάρκινγκ το μεσημέρι της Δευτέρας (27.04.2026) στην περιοχή του Γαλατσίου με δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και ο ένας από αυτούς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Ολα ξεκίνησαν στις 13:30 το μεσημέρι όταν δύο άνδρες ηλικίας 45 και 55 ετών άρχισαν να διαπληκτίζονται για το ποιος θα σταθμεύσει στην κενή θέση πάρκινγκ με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα αίματα και οι δύο τους να αρχίσουν να τσακώνονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο αμέσως έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες συνέλαβαν και τους δύο οδηγούς ενώ στην κατοχή του 55χρονου εντοπίστηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.

Εναντίον και των δυο οδηγών που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ στον 55χρονο που είχε πάνω του σουγιά και σιδερογροθιά σχηματίστηκε δικογραφία και για το νόμο περί όπλων.