Ρούλα Πισπιρίγκου: Το αυτοάνοσο και οι προϋποθέσεις για να βγει από τη φυλακή – Οι νομικές κινήσεις για τον κατ’ οίκον περιορισμό της με βραχιολάκι

Τις επόμενες νομικές κινήσεις της μεθοδεύει η καταδικασμένη σε τρία ισόβια για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της, Ρούλα Πισπιρίγκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στοχεύει στην αποφυλάκιση με όρους, λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Στο newsit.gr μίλησε η συνήγορος της 36χρονης μητέρας από την Πάτρα, Βάσω Πανταζή, εξηγώντας ότι λόγω αυτοάνοσου που αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, της ζητήθηκε να υποβάλλει αίτηση στα ΚΕΠΑ, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία της, εφόσον διαπιστωθεί ότι το αυτοάνοσο, προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της.

Αν το ιατρικό πόρισμα, πιστοποιεί αναπηρία σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή άνω του 70-75%, τότε η νομική εκπρόσωπος της Ρούλας Πισπιρίγκου, αναμένεται να κάνει χρήση των διατάξεων 497 και 105 του Ποινικού Κώδικα, ζητώντας την αντικατάσταση της κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Με άλλα λόγια, αν τα ΚΕΠΑ δώσουν το «πράσινο φως», η Ρούλα Πισπιρίγκου θα επιδιώξει την αποφυλάκιση με όρους και την κατ’ οίκον έκτιση της υπόλοιπης ποινής με «βραχιολάκι».

Βεβαίως, νομικές πηγές, τονίζουν στο newsit.gr ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί πολύ δύσκολα, ακόμα και σε διαπιστωμένη σοβαρή αναπηρία (άνω του 80%), με δεδομένο ότι η 36χρονη έχει καταδικαστεί για τριπλή δολοφονία και των τριών παιδιών της. Υπενθυμίζεται, ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου και για χαμηλότερη ποινή, ο καταδικασθείς εξέτισε το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του σε κέντρο αποκατάστασης, λόγω σοβαρού θέματος υγείας που αντιμετώπισε. Όταν πια εξέτισε τα 2/5 της ποινής του, αποφυλάκιστηκε με «βραχιολάκι», σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι δευτεροβάθμιες δίκες της Ρούλας Πισπιρίγκου, για τις δολοφονίες της 9χρονης Τζωρτζίνας, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας έχουν αναβληθεί για Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 2026, αντίστοιχα. Η καταδικασμένη σε ισόβια κάθειρξη για καθεμία από τις τρεις ανθρωποκτονίες, επιμένει μέχρι και σήμερα ότι είναι αθώα και ότι τα παιδιά της «έφυγαν», είτε από παθολογικά αίτια, είτε από ιατρικό λάθος.

Η δήλωση της Βασως Πανταζή στο newsit.gr:

«Γίνατε όλοι μάρτυρες της τελευταίας εικόνας της κυρίας Πισπιρίγκου, όταν προσήλθε στο Εφετείο, όπου έγινε η εκδίκαση της έφεσης που έχει υποβάλει για τη δολοφονία για την οποία κατηγορείται, των δύο κοριτσιών της, της Ίριδας και της Μαλένας.

Όπως παρατηρήσατε, η ίδια χρειάζεται ειδικό μπαστούνι για να περπατήσει, ως ένα ακόμη από τα αποτελέσματα της ασθένειας που αντιμετωπίζει. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα, για το οποίο υποβάλλεται σε εξωτερική θεραπεία σε δημόσιο νοσοκομείο σε πολύ τακτά διαστήματα. Δυστυχώς, όμως, το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα στην ισορροπία της.

Της επιβλήθηκε, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, να περάσει από ειδική επιτροπή για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, ώστε να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας από το οποίο πάσχει λόγω της ασθένειας. Στόχος μας είναι, εφόσον διαπιστωθεί ότι πράγματι εμπίπτει στις διατάξεις του νομοθέτη που προβλέπουν διαφορετικό τρόπο έκτισης της ποινής για όσους πάσχουν από πολύ σοβαρό ποσοστό αναπηρίας, να καταθέσουμε αίτηση ώστε να εκτίσει την ποινή της εκτός του καταστήματος κράτησης».