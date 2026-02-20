Η Ρούλα Πισπιρίγκου με μπαστούνι στο Εφετείο στη δίκη για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας

Γύρω στις 8:30 το πρωί (20/2/2026) έφτασε στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως η Ρούλα Πισπιρίγκου, προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης των θανάτων των δύο παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό. Τελικά, η δίκη αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου μπήκε στο κτίριο περιβαλλομένη από ισχυρή αστυνομική δύναμη, κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, ενώ περπατούσε με εμφανή δυσκολία και χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, στις 18 Μαρτίου 2025 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ρούλα Πισπιρίγκου σε δύο φορές ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας.

Η Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί και για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας την οποία σκότωσε χορηγώντας της κεταμίνη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας ανέβαλε τη δίκη για τις 18 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης της καταδικασμένης σε ισόβια κάθειρξη για το θάνατο της 9χρονης κόρης της.

Και για τον θάνατο αυτό, η Ρούλα Πισπιρίγκου, αποδέχθηκε από το ΜΟΔ Αθηνών, ότι χορήγησε ισχυρή δόση κεταμίνης στην 9χρονη κόρη της και την εξόντωσε.

Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε τα παιδιά της.