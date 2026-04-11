Σαλαμίνα: Βγήκε «λαβράκι» από την αστυνομική επιχείρηση «Spark Down» – Βρέθηκαν πάνω από 2.000 φωτοβολίδες και κροτίδες

Τεράστια ποσότητα από κροτίδες και φωτοβολίδες και κάθε λογής εντοπίστηκε σε σπίτι στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της ειδικής αστυνομικής δράσης «Spark-Down», με τις αρχές να προχωρούν συνολικά σε 5 συλλήψεις.

Αναλυτικά, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ βρήκαν το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής όχημα με τρεις επιβαίνοντες να κινείται σε περιοχή της Σαλαμίνας και το σταμάτησαν για έλεγχο. Εντός του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 206 κροτίδες, δύο πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και μεταλλικά καψύλλια.

Οι 3 άνδρες συνελήφθησαν αμέσως και ξεκίνησε η έρευνα για την ταυτοποίηση αυτών που πούλησε τα πυροτεχνικά είδη.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους βρέθηκαν 1.159 κροτίδες, 700 φωτοβολίδες, 100 βεγγαλικά, πέντε πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και 11.800 μεταλλικά καψύλλια, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 9.232 ευρώ και 149.000 λεκ Αλβανίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 69χρονος και μία 70χρονη αλλοδαπή, πουλούσαν συστηματικά κροτίδες και βεγγαλικά στο νησί, χρησιμοποιώντας το σπίτι τους ως αποθήκη.

Για να κρύψουν τα ίχνη τους, πολλές από τις κροτίδες και τα πυροτεχνήματα τα είχαν αποθηκεύσει σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών ενόψει της πασχαλινής περιόδου.